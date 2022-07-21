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Сегодня, 10:21

Шумахер удостоен государственной премии земли Северный Рейн-Вестфалия

Алексей Еремин
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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер удостоен государственной премии земли Северный Рейн-Вестфалия, уроженцем которой является. Об этом сообщила государственая канцелярия Северного Рейна-Вестфалии в официальном Twitter-аккаунте.

Шумахер пожертвовал 1,5 миллиона евро ЮНЕСКО, оплатил строительство школы в Сенегале и призывал ООН обратить внимание на высокое количество смертей на дорогах и признать их глобальной проблемой здравоохранения.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы в результате инцидента на горнолыжном курорте в Альпах. После этого бывший пилот «Формулы-1» никогда не появлялся на публике, семья гонщика не комментирует состояние здоровья 53-летнего немца.

Формула-1
Михаэль Шумахер
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