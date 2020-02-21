«Мерседес» запретят использование необычного рулевого управления с 2021 года

Международная автомобильная федерация (FIA) запретит «Мерседесу» использовать новую систему рулевого управления с 2021 года, сообщает BBC Sport.

Данная система рулевого управления была представлена в этом сезоне. Ее особенность заключается в том, что она позволяет пилоту углублением руля менять угол развала передних колес. Таким образом обеспечивается отрицательное схождение колес (положение, в котором передняя кромка колеса вывернута наружу), что позволяет входить в поворот менее агрессивно, но при этом на прямых участках дороги пилот может изменить положение колес, чтобы не допустить дополнительного перегрева шин.

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси подтвердил информацию об изменении правил, согласно которым передние колеса могут регулироваться только ручным управлением рулевого устройства. Система «Мерседеса» нарушает это правило, поскольку рулевое управление является полуавтоматизированным.