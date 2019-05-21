"Мерседес" выразил соболезнования в связи со смертью Лауды

Руководитель "Мерседес"​​ Тото Вольф выразил соболезнование в связи со смертью трехкратного чемпиона мира Ники Лауды​. Гонщик скончался в возрасте 70 лет из-за проблем со здоровьем.

– Прежде всего, от имени команды и всех в "Мерседесе" я хочу выразить самые глубокие соболезнования Биргит, детям Ники, его семье и друзьям. Ники навсегда останется одной из величайших легенд нашего спорта. Ему удавалось сочетать в себе героизм, человечность и честность как на гоночной трассе, так и за ее пределами, – приводит слова Вольфа autosport.com.ru.

Его смерть оставляет пустоту в Формуле-1. Мы потеряли не только героя, возвращение которого в гонки является одним из величайших, но и человека, который привнес ясность и искренность в современную Формулу-1. Нам будет очень не хватать его как голоса здравого смысла.

Наша команда также потеряла путеводный луч…Ники, ты незаменим, и второго такого человека, как ты, никогда не будет. Для нас было честью называть тебя председателем, а для меня – другом.