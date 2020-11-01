«Мерседес» выиграл Кубок конструкторов в рекордный седьмой раз подряд

«Мерседес» обеспечил себе победу в Кубке конструкторов-2020. Немецкая команда стала недосягаемой для соперников за четыре этапа до конца сезона. На сегодняшнем «Гран-при Эмилии-Романьи» победу одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас.

Для «Мерседеса» эта победа стала рекордной седьмой подряд. Предыдущий рекорд — шесть побед подряд — принадлежал «Феррари» и был установлен в период с 1999 по 2004 год.