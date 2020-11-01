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«Мерседес» выиграл Кубок конструкторов в рекордный седьмой раз подряд

16:53
&quot;Мерседес&quot; в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов. Фото "Формула-1"
&quot;Мерседес&quot; в седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов. Фото "Формула-1"
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«Мерседес» обеспечил себе победу в Кубке конструкторов-2020. Немецкая команда стала недосягаемой для соперников за четыре этапа до конца сезона. На сегодняшнем «Гран-при Эмилии-Романьи» победу одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас.

Для «Мерседеса» эта победа стала рекордной седьмой подряд. Предыдущий рекорд — шесть побед подряд — принадлежал «Феррари» и был установлен в период с 1999 по 2004 год.

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