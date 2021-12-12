«Мерседес» в восьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов
17:35
«Мерседес» выиграл Кубок конструкторов по итогам сезона 2021 года «Формулы-1». Команда в восьмой раз подряд взяла Кубок конструкторов.
На второй строчке расположился «Ред Булл». На третьем — «Феррари».
Перед заключительным этапом чемпионата мира «Гран-при Абу-Даби» «Мерседес» опережал находящийся на втором месте «Ред Булл» на 28 очков. После схода пилота «Ред Булла» Серхио Переса его команда потеряла шансы догнать «Мерседес».
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