«Мерседес» решил установить еще один новый двигатель на машину Боттаса

«Мерседес» решил снова обновить двигатель на машине Валттери Боттаса. Как сообщает GP Today, во время пятничных свободных заездов на «Гран-при Абу-Даби» в двигателе инженеры обнаружили неполадки, поэтому было решено заменить его на еще один новый.

Отметим, что еще перед нынешним гоночным уик-эндом «Мерседес» обновил компоненты двигателя на машине Боттаса сверх допустимой квоты, из-за чего он в любом случае должен был стартовать с хвоста пелотона.