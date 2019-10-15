«Мерседес» разрешит бороться Хэмилтону и Боттасу на трассе

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф отметил, что команда разрешит борьбу на трассе между своими гонщиками Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом. Британец опережает финна на 64 очка за четыре гонки до окончания сезона.

— Думаю, мы должны оставаться верными своим ценностям, которые определили в прошлом, — цитирует GPToday Вольффа. — Мы должны показать честную борьбу. Мы заинтересованы в этой борьбе. Валттери отстает на 64 очка. Это две с половиной победы. Мы дадим им равные возможности, и они будут бороться на трассе. Нам уже удалось выиграть Кубок конструкторов в шестой раз подряд. Но каждый такой триумф — особенный.