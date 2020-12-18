«Мерседес» продлил контракт с руководителем команды Вольффом на 3 года

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «серебряных стрел».

Новое соглашение со специалистом рассчитано на три года. Кроме того, сообщается, что компания Ineos стала совладельцем «Мерседес», купив треть акций команды.

#AnnounceToto. ?? We're delighted to confirm that Toto will lead the team for a further three years! pic.twitter.com/GLd5yZVtNC — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 18, 2020

Тото Вольфф занял должность руководителя «Мерседес» в 2013 году. Австрийцу также принадлежит треть акций команды «серебряных стрел» в «Формуле-1».