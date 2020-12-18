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«Мерседес» продлил контракт с руководителем команды Вольффом на 3 года

13:37
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «серебряных стрел».

Новое соглашение со специалистом рассчитано на три года. Кроме того, сообщается, что компания Ineos стала совладельцем «Мерседес», купив треть акций команды.

Тото Вольфф занял должность руководителя «Мерседес» в 2013 году. Австрийцу также принадлежит треть акций команды «серебряных стрел» в «Формуле-1».

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