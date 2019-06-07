"Мерседес" примет участие в съемках документального сериала об автогонках Drive to Survive, который снимает Netflix. Первый сезон сериала, снятый в прошлом году, вызвал восторженные отзывы многих поклонников "Формулы-1", хотя "Мерседес" и "Феррари" отказались от участия в съемках, чтобы не отвлекаться от производственной работы.

Однако во втором сезоне "Мерседес" примет участие, о чем рассказал руководитель команды Тото Вольфф.

– Я смотрел первый сезон, и мне он не понравился, – цитирует F1i Вольффа. – Думаю, это не отражало того, что происходит на трассе. Но все, с кем мне довелось говорить из числа поклонников "Формулы-1", отзывались восторженно. Я пересмотрел его и понял, что он показывает истории людей. Это был новый взгляд, который может привлечь интерес к "Формуле-1". Поэтому я решил принять участие в продолжении съемок. Вероятно, мы пригласим команду сериала на гонку в Хоккенхайме.