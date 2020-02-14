«Мерседес» представил болид на сезон-2020
12:03
«Мерседес» опубликовал изображения болида, с которым будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2020. Машина получила название W11. «Серебряные стрелы» в предстоящем чемпионате будут представлят пилоты Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Stunning from every angle??? #W11 pic.twitter.com/E2KrkJmbDs— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 14, 2020
«Мерседес» становился обладателем Кубка конструкторов на протяжении 6 последних чемпионатов (с 2014 по 2019), также, все предыдущие 6 чемпионатов выигрывал пилот «серебряных стрел» (5 раз — Льюис Хэмилтон и 1 раз — Нико Росберг).
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