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«Мерседес» представил болид на сезон-2020

12:03
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«Мерседес» опубликовал изображения болида, с которым будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2020. Машина получила название W11. «Серебряные стрелы» в предстоящем чемпионате будут представлят пилоты Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

«Мерседес» становился обладателем Кубка конструкторов на протяжении 6 последних чемпионатов (с 2014 по 2019), также, все предыдущие 6 чемпионатов выигрывал пилот «серебряных стрел» (5 раз — Льюис Хэмилтон и 1 раз — Нико Росберг).

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