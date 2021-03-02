«Мерседес» показал свой новый болид
13:45
«Мерседес» показал фотографии нового болида под индексом W12 E Performance на предстоящий сезон. Презентация машины пройдет сегодня, 2 марта, в онлайн-формате.
«Представляем W12. Можете впервые посмотреть на новую машину», — говорится в «твиттере» «Мерседеса».
Болид исполнен в черном цвете с бирюзовыми линиями и красно-серой верхней частью. На корпусе есть звезда в память о легендарном пилоте Ники Лауде.
Напомним, что боевыми пилотами команды останутся Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Introducing the W12 ?? Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021
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