«Мерседес» пока не принял решение о будущем в «Формуле-1» после 2020 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что решения об участии команды в «Формуле-1» после 2020 года, когда завершит действие нынешний Договор Согласия. Более вероятным он считает вариант, что команда продолжит выступать.

— Все указывает на то, что мы останемся. Но окончательное решение не принято, — цитирует Вольфа Autosport.- Обсуждение нового Договора согласия продолжается. Также на повестке дня обсуждение направления развития автомобилестроения и его влияния на «Формулу-1». — Бизнес-стратегия «Феррари» гласит: «Мы будем участвовать в Ф-1 всегда, потому что строим гоночные и дорожные машины». Но можно сказать и так: «Мы выиграли все, что можно, и больше нам нечего доказывать». Обе бизнес-модели имеют право на существование.