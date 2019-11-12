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«Мерседес» пока не принял решение о будущем в «Формуле-1» после 2020 года

19:23
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что решения об участии команды в «Формуле-1» после 2020 года, когда завершит действие нынешний Договор Согласия. Более вероятным он считает вариант, что команда продолжит выступать.

— Все указывает на то, что мы останемся. Но окончательное решение не принято, — цитирует Вольфа Autosport.- Обсуждение нового Договора согласия продолжается. Также на повестке дня обсуждение направления развития автомобилестроения и его влияния на «Формулу-1». — Бизнес-стратегия «Феррари» гласит: «Мы будем участвовать в Ф-1 всегда, потому что строим гоночные и дорожные машины». Но можно сказать и так: «Мы выиграли все, что можно, и больше нам нечего доказывать». Обе бизнес-модели имеют право на существование.

В нынешнем сезоне «Мерседес» выиграл Кубок конструкторов, а пилот команды Льюис Хэмилтон завоевал чемпионский титул.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/59736-toto-volf-ne-isklyuchil-uhoda-mercedes-iz-formuly-1-posle-2020-goda

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