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«Мерседес» подтвердил, что Хэмилтон в порядке после столкновения с Ферстаппеном

17:06
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в порядке после столкновения с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном, сообщает The Sun со ссылкой на команду.

Инцидент произошел на «Гран-при Италии». После случившегося оба гонщика сошли с дистанции. По последним данным, Ферстаппен также не получил травм в результате столкновения.

На данный момент лидером гонки является пилот «Мерседеса» Даниэль Риккьярдо.

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Евгений Петров все материалы автора

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