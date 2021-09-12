«Мерседес» подтвердил, что Хэмилтон в порядке после столкновения с Ферстаппеном

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в порядке после столкновения с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном, сообщает The Sun со ссылкой на команду.

Инцидент произошел на «Гран-при Италии». После случившегося оба гонщика сошли с дистанции. По последним данным, Ферстаппен также не получил травм в результате столкновения.

На данный момент лидером гонки является пилот «Мерседеса» Даниэль Риккьярдо.