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«Мерседес» подозревают в нарушении регламента из-за необычного рулевого управления

15:59
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«Мерседес» подозревают в нарушении регламента «Формулы-1» из-за необычного рулевого управления, сообщает Autosport.com.

Как пишет издание, во время утренней сессии второго дня тестовых заездов в Барселоне было обнаружено, что пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон двигает рулевую колонку на прямых, после чего меняется угол развала и схождения колес.

— Высокопоставленный источник в «Мерседесе» подтвердил, что это техническое решение установлено не только на тесты, — цитирует Autosport.com инсайдера Теда Кравитца. — Видимо, в этой команде работают настолько умные люди, что они придумали, как использовать рулевое управление в моменты бездействия, например, для изменения дорожного просвета.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61213-mercedes-namerena-ispolzovat-hitruyu-sistemu-ne-tolko-na-testah

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