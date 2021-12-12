«Мерседес» подаст апелляцию на решение стюардов отклонить протест на победу Ферстаппена

«Мерседес» заявил о намерении подать апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA) на решение стюардов отклонить протест команды против протокола машины безопасности, информирует Sky Sports.

Для официальной подачи апелляции у «Мерседеса» есть 96 часов — до четверга. Именно в этот день пройдет гала-вечер, на котором FIA официально наградит чемпиона мира.

После «Гран-при Абу-Даби», который выиграл пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, на последнем круге обогнав британца Льюиса Хэмилтона, «Мерседес» подал сразу два протеста. Оба были отклонены стюардами, а Ферстаппен сохранил звание нового чемпиона мира. Один из протестов касался возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности.

Напомним, что перед «Гран-при Абу-Даби» у Хэмилтона и Ферстаппена было одинаковое количество очков. Для 24-летнего голландца титул чемпиона мира «Формулы-1» стал первым в карьере.