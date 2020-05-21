«Мерседес» планирует заменить Боттаса на Расселла в 2021 году

«Мерседес» определился с составом боевых пилотов на сезон-2021, сообщает it.motorsport.com.

По информации источника, в немецкой команде решили заменить финна Валттери Боттаса на британца Джорджа Расселла, выступающего за «Уильямс». Финн может продолжить карьеру в «Рено». Льюис Хэмилтон сохранит место в немецкой команде. Сообщается, что руководство «Мерседеса» не хочет рисковать, подписывая Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после 2020 года.