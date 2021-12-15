«Мерседес» отказался участвовать в чемпионской фотосессии ФИА
Команда «Формулы-1» «Мерседес» отказалась участвовать в официальной чемпионской фотосессии ФИА, сообщает Racefans. Она состоялась 14 декабря в Абу-Даби.
По информации источника, «Мерседес» отказался предоставлять болиды «Формулы-1» и «Формулы-Е». Отмечается, что все остальные команды предоставили свои машины.
В сезоне-2021 «Мерседес» завоевал Кубок конструкторов «Формулы-1», а также команда стала лучшей в «Формуле-Е». Сообщается, что в команде отказались комментировать отказ от участия в фотосессии.
Сейчас «Мерседес» рассматривает возможность подачи апелляции на результат гонки «Гран-при Абу-Даби» «Формулы-1», которую выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Команда подала сразу два протеста. Первый протест касался обгона Ферстаппеном Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Оба были отклонены стюардами. После этого «Мерседес» заявил о намерении подать апелляцию в Международную автомобильную федерацию (ФИА).
Официальные итоги сезона-2021 будут подведены в четверг, 16 декабря. В этот день пройдет церемония, на которой ФИА наградит чемпиона мира.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/12/15/mercedes-decline-to-participate-in-fia-photoshoot-as-appeal-wait-goes-on
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