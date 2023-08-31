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Сегодня, 15:19

«Мерседес» объявил о подписании контрактов с Хэмилтоном и Расселлом до конца 2025 года

Алина Савинова
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Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

«Мерседес» подписал новые контракты с британскими пилотами Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом, сообщает пресс-служба команды.

Соглашения обоих гонщиков рассчитаны до конца сезона-2025, предыдущие истекали в конце 2023 года.

Хэмилтон перешел в «Мерседес» в сезоне-2013 и выиграл в составе немецкой команды шесть чемпионских титулов. Расселл стал основным пилотом «Мерседес» в 2022 году.

На данный момент семикратный чемпион мира Хэмилтон занимает 4-е место в общем зачете нынешнего сезона «Формулы-1», Расселл расположился на 7-й строчке.

Источник: https://www.mercedesamgf1.com/news/mercedes-extends-driver-line-up-through-2025
Формула-1
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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