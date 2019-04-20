"Мерседес" не собирается менять Боттаса на Окона

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что Эстебан Окон не заменит Валттери Боттаса в следующем сезоне. Команда очень довольна выступлениями финна.

– Мы только что сделали три дубля подряд, чего не бывало в "Формуле-1" с 1992 года, – цитирует Speed Week Вольффа. – Поэтому нет смысла рассматривать какие-то изменения в составе на следующий год. Потом начнем переговоры с Боттасом и Хэмилтоном. Только после их окончания мы рассмотрим другие варианты. Но лично я не вижу причин менять состав.