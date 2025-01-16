«Мерседес» не будет устраивать презентацию в Сильверстоуне

Команда «Формулы-1» «Мерседес» изменит традиции и не будет презентовать новый болид в Сильверстоуне. Она покажет его только 25 февраля в Бахрейне во время съемочного дня, сообщает Autoracer.

В прошлом сезоне «Формулы-1» «Мерседес» занял четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 468 очков.

В новом сезоне за команду выступает Андреа Кими Антонелли, напарником которого стал Джордж Расселл. Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон перешел в «Феррари».