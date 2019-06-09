"Мерседес" не будет снижать мощность двигателя из-за его возгорания на машине Стролла

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что его команда не будет снижать мощность новых двигателей из-за загадочного возгорания мотора на машине "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла во время третьей практике "Гран-при Канады". "Мерседес" поставил своим клиентам новые двигатели, которые использует и сам.

– Эта проблема стала для нас неожиданностью, – цитирует F1i Вольффа. – Но мы не можем снизить их мощность или использовать их как-то по-другому. Сложно судить о причинах сбоя и понять, как нужно изменить режим работы мотора. Конечно, нас эта ситуация не радует. Но нам еще предстоит разобраться в проблеме. Сейчас мы не можем узнать, что привело к этому. Необходимо с каждым километром лучше разбираться с ним.