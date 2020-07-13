«Мерседес» намерен продлить контракт с Боттасом

«Мерседес» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с пилотом Валттери Боттасом, утверждает Motorsport. Действующее соглашение с финном истекает в конце 2020 года.

Одним из кандидатов на место Боттаса являлся пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который также входит в программу «Мерседеса». Однако из-за пандемии коронавируса сезон в «Ф-1» будет сокращен, что не позволит молодому британцу получить необходимый опыт. Вариант с приглашением Расселла по-прежнему актуален, но это произойдет не раньше 2022 года.