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«Мерседес» намерен продлить контракт с Боттасом

13 июля 2020, 15:13
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«Мерседес» в ближайшее время объявит о подписании нового контракта с пилотом Валттери Боттасом, утверждает Motorsport. Действующее соглашение с финном истекает в конце 2020 года.

Одним из кандидатов на место Боттаса являлся пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который также входит в программу «Мерседеса». Однако из-за пандемии коронавируса сезон в «Ф-1» будет сокращен, что не позволит молодому британцу получить необходимый опыт. Вариант с приглашением Расселла по-прежнему актуален, но это произойдет не раньше 2022 года.

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