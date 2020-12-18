«Мерседес» намекнул на продление контракта с Хэмилтоном

Пресс-служба «Мерседес» намекнула на продление контракта с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

В официальном Twitter команды появилась публикация с цитатой Хэмилтона о том, что он хочет продолжить выступления за «серебряные стрелы». Пост сопровожден эмодзи в виде руки, подписывающей что-то ручкой и подписью «скоро».

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В составе команды он шесть раз стал чемпионом «Формулы-1». В 2020 году 35-летний британец завоевал седьмой в карьере чемпионский титул, догнав по этому показателю немца Михаэля Шумахера. Прежний контракт Хэмилтона действовал до конца сезона-2020.