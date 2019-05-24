"Мерседес" добавил красный цвет в раскраску в память о Лауде

"Мерседес" решил изменить окраску своих болидов, чтобы отдать дань памяти трехкратному чемпиону мира Ники Лауде, который умер в 70 лет. Он до последних дней входил в состав руководства немецкой команды.
Помимо нанесения надписи Danke Niki "Мерседес" изменил цвет защитного "ореола" машин на красный – это олицетворяет знаменитую красную бейсболку Лауды, с которой австриец не расставался.
Mercedes and Sebastian Vettel go red in Niki Lauda tributes— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 24 мая 2019 г.
Bravo 👏👏👏
Full story: https://t.co/YXL1MilcZA#SkyF1 pic.twitter.com/MbhYuS0Dw6
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