"Мерседес" добавил красный цвет в раскраску в память о Лауде

"Мерседес" решил изменить окраску своих болидов, чтобы отдать дань памяти трехкратному чемпиону мира Ники Лауде, который умер в 70 лет. Он до последних дней входил в состав руководства немецкой команды.

Помимо нанесения надписи Danke Niki "Мерседес" изменил цвет защитного "ореола" машин на красный – это олицетворяет знаменитую красную бейсболку Лауды, с которой австриец не расставался.