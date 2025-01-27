«Мерседес» анонсировал презентацию болида «Формулы-1» 2025 года

Команда «Формулы-1» «Мерседес» сообщила о предстоящей презентации нового болида 2025 года, которая пройдет 24 февраля.

Болид будет называться W16 E Performance. Фотографии разместят в социальных сетях команды.

На следующий день после презентации, 25 февраля, пилоты команды — Джордж Расселл из Великобритании и Андреа Кими Антонелли из Италии — проведут обкатку болида в Бахрейне.

А уже 26 февраля «Мерседес» начнет ежегодные предсезонные тесты.

В прошлом сезоне «Мерседес» занял четвертое место в Кубке конструкторов. Джордж Расселл стал шестым в личном зачете, а его напарник Льюис Хэмилтон — седьмым.