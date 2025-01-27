Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:43

«Мерседес» анонсировал презентацию болида «Формулы-1» 2025 года

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Команда «Формулы-1» «Мерседес» сообщила о предстоящей презентации нового болида 2025 года, которая пройдет 24 февраля.

Болид будет называться W16 E Performance. Фотографии разместят в социальных сетях команды.

На следующий день после презентации, 25 февраля, пилоты команды — Джордж Расселл из Великобритании и Андреа Кими Антонелли из Италии — проведут обкатку болида в Бахрейне.

А уже 26 февраля «Мерседес» начнет ежегодные предсезонные тесты.

В прошлом сезоне «Мерседес» занял четвертое место в Кубке конструкторов. Джордж Расселл стал шестым в личном зачете, а его напарник Льюис Хэмилтон — седьмым.

Формула-1
Мерседес
Читайте также
Болельщица устроила одиночный пикет против изменений в регламенте ФФККР
Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине за 100 дней. Разбор
Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
Зиньковский выбирает себе клуб, «Спартак» вот-вот объявит о рекордной покупке. Трансферные слухи 27 января
Сын Плющенко победил на соревнованиях в Московской области
«Золотую судью» из Краснодарского края Хахалеву задержали в аэропорту Баку
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Штайнер пожелал удачи Лоусону в попытке опередить Ферстаппена

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости