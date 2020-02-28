Мэр Ханоя: «Не могу гарантировать, что «Гран-при Вьетнама» состоится»

Мэр Ханоя Нгуен Дык Чунг заявил, что не может гарантировать проведение «Гран-при Вьетнама», который должен пройти с 3 по 5 апреля в рамках сезона-2020 «Формулы-1».

— Если в марте ситуация с коронавирусом осложнится, то, возможно, мы будем вынуждены отменить гонку, — цитирует Autosport.com мэра Ханоя. — Сейчас не могу с полной уверенностью сказать, что этап во Вьетнаме состоится.

Ранее руководство «Формулы-1» перенесло «Гран-при» Китая на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса в стране.