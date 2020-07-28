«Меня не так поняли». Хэмилтон извинился за пост о вакцине от коронавируса

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон извинился за пост с интервью Билла Гейтса о вакцине от коронавируса и надписью «Я помню, когда первый раз соврал».

— Я видел комментарии по поводу своего поста о вакцине против коронавируса, хочу прояснить позицию, так как меня не так поняли, — написал Хэмилтон в Instagram. — Во-первых, я не видел фразу, которая прикреплена к моему посту, это моя вина. Я очень уважаю благотворительную деятельность Билла Гейтса.

Во-вторых, я не против вакцины и уверен, что она принесет пользу в борьбе с коронавирусом. Надеюсь, ее разработка спасет много жизней. Но после просмотра видео понял, что есть большая неопределенность насчет побочных эффектов и финансирования. Возможно, я не всегда пишу правильные посты. Но я всего лишь человек и учусь.