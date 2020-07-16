Менеджер Переса провел переговоры с «Хаасом» и «Альфа Ромео»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес может перейти в «Альфа Ромео» или «Хаас» в случае, если ему придется покинуть нынешнюю команду в связи с переходом Себастьяна Феттеля, сообщает ESPN Mexico.

По информации источника, менеджер мексиканского гонщика прорабатывает возможность перехода клиента в другую команду. Сообщается, что в «Хаасе» Перес может сменить Ромена Грожана, а в «Альфа Ромео» — Кими Райкконена, который может завершить карьеру после сезона-2020.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Феттель провел переговоры с «Рейсинг Пойнт» и в ближайшее время может заключить контракт с командой с сезона-2021. Сообщалось, что немец займет место Серхио Переса, с которым досрочно расторгнут контракт.