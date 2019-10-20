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Менеджер Михаэля Шумахера: «Мик сможет добиться успеха в «Формуле-1»

11:01
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Многолетний менеджер семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Михаэля Шумахера Сабина Кем оценила перспективы Мика Шумахера. По ее словам, сын Михаэля способен добиться успеха в «Формуле-1».

— Я уверена, что Мик рано или поздно попадет в «Формулу-1», — цитирует Die Welt Кем. — Уверена, что он там преуспеет. Он уже добился многого. Мик сможет реализовать свою мечту и стать чемпионом мира. Он очень правильно делает выводы из происходящего, корректирует свою работу.

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