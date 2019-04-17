Менеджер "Альфа Ромео": "Райкконен отдает себя на сто процентов"

Менеджер "Альфа Ромео" Беат Цендер доволен тем, как на старте сезона выступает новичок команды Кими Райкконен. 39-летний финн финишировал в очках в первых трех гонках и занимает седьмое место в личном зачете, уступая Пьеру Гасли из "Ред Булла" всего одно очко.

– Работать с Кими очень приятно, – цитирует F1i Цендера. – Он отдает себя на все сто процентов постоянно и сейчас лучший в чемпионате среди пилотов не топовых команд. Он ключевая фигура в нашей команде. Он мог бы и в Шанхае финишировать очень высоко, если бы передние шины его машины не потеряли в эффективности к концу гонки.