Мельбурн продолжит принимать "Гран-при Австралии" до 2025 года

Руководство "Формулы-1" и организаторы "Гран-при Австралии" договорились о продлении контракта на проведение этапа в Мельбурне как минимум до 2025 года, информирует официальный сайт "Королевских гонок".

С 1985 по 1995 год этап проходил в Аделаиде, а с 1996 года – в Мельбурне. За исключением 2006 и 2010 годов именно гонка в Австралии открывала сезон.

Этап в Мельбурне считается одним из самых популярных в календаре, так последние три этапа посетило более 900 тысяч болельщиков.

"Гран-при Австралии"-2020, который станет 25-м для трассы в Мельбурне, пройдет с 12 по 15 марта. ​