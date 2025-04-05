Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Цунода демонстрирует прогресс во всех аспектах»

Лоран Мекис, руководитель команды «Рейсинг Буллз», высоко оценил всесторонний прогресс Юки Цуноды после перехода пилота в «Ред Булл».

«Обычно мы говорим о росте гонщиков в плане зрелости — их способности сохранять хладнокровие и анализировать ситуацию. Но Юки показал нечто большее — по-настоящему круговое развитие во всех направлениях», — заявил Мекис.

Он также отметил, что такой прогресс стал возможен благодаря титанической работе.