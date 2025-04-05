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5 апреля, 08:10

Мекис рассказал, почему Цунода готов выступать в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Руководитель «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис объяснил, почему экс-пилот команды Юки Цунода готов к выступлениям в «Ред Булл».

«Юки демонстрирует стабильно высокий уровень на протяжении всего уикенда — с первой практики до финиша гонки. Конечно, наша команда не всегда может показать это в результатах, но мы видим, как он работает в квалификациях и гонках, даже под серьезным прессингом. Взять, к примеру, Мельбурн — он показал пятое время в квалификации на сухой трассе, возможно, это его лучший результат за карьеру.

А в спринте в Шанхае он удержал шестое место, несмотря на атаки более быстрых соперников, не допустив ни одной ошибки. Так что даже если итоговые позиции не всегда отражают его вклад, его мастерство за рулем неоспоримо», — заявил Мекис в интервью Racingnews365.

После двух этапов сезона-2025 лидером чемпионата стал Ландо Норрис («Макларен») с 44 очками. На втором месте — Макс Ферстаппен («Ред Булл», 36 очков).

Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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