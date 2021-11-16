«Мечта сбылась». Гуаньюй признался, что счастлив подписать контракт с «Альфа Ромео»

Китайский гонщик Чжоу Гуаньюй признался, что счастлив подписанию контракта с «Альфа Ромео». Он станет пилотом команды с сезона -2022.

«С детства мечтал о том, чтобы забраться в спорте как можно выше, и теперь эта мечта сбылась. Счастлив начать карьеру в «Формуле-1» в составе знаменитой команды. Команды, которая привела в гонки так много молодых талантов.

Теперь мечта осуществилась. Я считаю, что хорошо подготовлен к вызовам «Формулы-1», где буду выступать вместе с талантом мирового уровня Валттери Боттасом. Хочу поблагодарить «Альфа Ромео» за эту возможность.

В следующем году моей целью будет научиться как можно большему и как можно быстрее. Быть первым китайским пилотом «Формулы-1» — это прорыв для истории китайского автоспорта. Знаю, что на меня будет возлагаться много надежд, я сделаю все, чтобы стать лучше и добиться большего», — приводит слова Гуаньюя пресс-служба «Альфа Ромео».

Гуаньюй сменит на посту пилота Антонио Джовинацци. Его напарником в 2022 году станет Валттери Боттас.