Мазепин заявил о намерении опередить напарника в дебютном сезоне «Формулы-1»

Новичок команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин заявил, что ставит задачей в дебютном сезоне в «Королевских гонках» занять место выше партнера по команде. На данный момент неизвестно, кто будет его напарником. В этом сезоне призовыми пилотами «Хааса» являются Ромен Грожан (2 очка) и Кевин Магнуссен (1 очко).

«Полагаю, когда ты переходишь в «Формулу-1», тебе дается только один шанс, — цитирует f1news.ru Мазепина. — Я никогда не раздумывал о том, как именно все для меня сложится. Когда представилась возможность, мы решили ею воспользоваться. Моя задача, как всегда, состоит в том, чтобы опередить напарника, и показать все, на что я способен».

«Хаас» объявил о переходе Мазепина 1 декабря. Россиянин заключил многолетний контракт и дебютирует в «Формуле-1» в 2021 году. В нынешнем сезоне он выступает в «Формуле-2» за команду Hitech Grand Prix и идет в общем зачете на третьем месте.

Мазепин назвал свой переход в «Королевские гонки» мечтой всей жизни, а его отец, председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин, порадовался за сына и отметил, что тот потратил 15 лет для того, чтобы реализовать свою мечту.