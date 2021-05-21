Мазепин заявил, что получил удовольствие от первых двух практик «Гран-при Монако»

Пилот «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги первых двух сессий свободных заездов «Гран-при Монако».

«Монако — невероятное место, неважно, приехал ты на гонки или нет. Это что-то особенное. Мы провели хороший день, команда отлично поработала после тяжелого этапа в Барселоне. В четверг за рулем я чувствовал уверенность в машине, которая была мне так необходима. Мне понравилось, я получил удовольствие, было приятно водить. Вообще, было такое ощущение, словно у меня выходной. Здесь, в Монако мало места, чтобы пропускать соперников, но мы не питаем иллюзий и понимаем, что все равно проиграем лидерам больше круга. Впрочем, первые две практики прошли хорошо», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

«Monaco is just unbelievable to be at, regardless if you're driving or not — it's just something else.»



A positive opening day on track for @nikita_mazepin at the #MonacoGP ?#HaasF1 pic.twitter.com/0nnOx8KBdF — Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 20, 2021

В первой практике Мазепин занял 17-е место, во второй он показал 18-й результат. По итогам обеих сессий россиянин оказался выше своего партнера по команде, Мика Шумахера.