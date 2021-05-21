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Мазепин заявил, что получил удовольствие от первых двух практик «Гран-при Монако»

09:38
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Пилот «Хаас» Никита Мазепин подвел итоги первых двух сессий свободных заездов «Гран-при Монако».

«Монако — невероятное место, неважно, приехал ты на гонки или нет. Это что-то особенное. Мы провели хороший день, команда отлично поработала после тяжелого этапа в Барселоне. В четверг за рулем я чувствовал уверенность в машине, которая была мне так необходима. Мне понравилось, я получил удовольствие, было приятно водить. Вообще, было такое ощущение, словно у меня выходной. Здесь, в Монако мало места, чтобы пропускать соперников, но мы не питаем иллюзий и понимаем, что все равно проиграем лидерам больше круга. Впрочем, первые две практики прошли хорошо», — приводит официальный сайт «Хаас» слова Мазепина.

В первой практике Мазепин занял 17-е место, во второй он показал 18-й результат. По итогам обеих сессий россиянин оказался выше своего партнера по команде, Мика Шумахера.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/monaco-grand-prix-thursday-practice-recap-2

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