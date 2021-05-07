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Мазепин заявил, что положительно относится к своим критикам

12:15
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин рассказал о своем отношении к критикам.

«Можно использовать критику как преимущество. Если я смогу это делать, то стану более успешным гонщиком и более хорошим человеком. Так что хорошо, что у меня есть критики. Нельзя всему научиться сразу. Меня критикуют, так бывает. Иногда мы все ошибаемся, например, когда не замечаем других гонщиков на трассе. Если такое происходит со мной, я извиняюсь», — приводит GrandPX слова Мазепина.

Во время «Гран-при Португалии» Мазепин был оштрафован на 5 секунд из-за того, что блокировал пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Дополнительная информация:

https://grandpx.news/mazepin-to-use-criticism-to-his-advantage/

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