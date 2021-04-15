Мазепин заявил, что больше не допустит разворотов после ошибки в Бахрейне
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин заявил, что больше не допустит разворотов после ошибки на дебютном для него в «Формуле-1» «Гран-при Бахрейна», после которой спортсмен сошел с трассы.
«Этого больше не произойдет. Дело не в машине, я не скажу, что было тяжело управлять болидом. Я не был готов к погодным условиям в Бахрейне. Я был зол после гонки, но такие вещи нужно оставлять позади и извлекать из них опыт. Я проанализировал свою ошибку и больше ее не совершу», — приводит Motorsport-Total слова Мазепина.
Болид Мазепина развернуло на первом круге гонки в Бахрейне, после чего машина россиянина ударилась в ограждение. Пилот не смог продолжить заезд.
«Гран-при Эмилии-Романьи», второй этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 16 по 18 апреля.
Дополнительная информация:
https://www.motorsport-total.com/formel-1/news/formel-1-liveticker-russell-stellt-klar-keine-probleme-mit-hamilton-21041505
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