Мазепин заработал первый штрафной балл в «Формуле-1»
21:14
Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за американскую команду «Хаас», заработал первый в своей карьере штрафной балл. Это произошло в воскресенье, 2 мая, на «Гран-при Португалии», сообщает Autosport.
Во время гонки Мазепин не уступил лидирующего в заезде Серхио Переса из «Ред Булл», несмотря на приказывающие сделать это синие флаги. Россиянина наказали штрафом в пять секунд и штрафным баллом.
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