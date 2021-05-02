Мазепин заработал первый штрафной балл в «Формуле-1»

Российский гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за американскую команду «Хаас», заработал первый в своей карьере штрафной балл. Это произошло в воскресенье, 2 мая, на «Гран-при Португалии», сообщает Autosport.

Во время гонки Мазепин не уступил лидирующего в заезде Серхио Переса из «Ред Булл», несмотря на приказывающие сделать это синие флаги. Россиянина наказали штрафом в пять секунд и штрафным баллом.