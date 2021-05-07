Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Мазепин занял последнее место во второй практике «Гран-при Испании»

17:37
Теги:

Российский пилот Никита Мазепин («Хаас») показал последнее время во второй практике «Гран-при Испании». Он проиграл 4 десятых другому гонщику американской команды Мику Шумахеру.

Первым и вторым во второй практике стали Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим — Шарль Леклер из «Феррари».

Читайте также

Арбитр Станислав Васильев отстранен от работы на матчах РПЛ до окончания служебной проверки
«Ахмат» — «Тамбов»: прямая трансляция матча РПЛ
Россия проиграла Канаде в финале юниорского чемпионата мира
Сборная России объявила состав на финал ЮЧМ против Канады

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд