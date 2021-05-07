Мазепин занял последнее место во второй практике «Гран-при Испании»
17:37
Российский пилот Никита Мазепин («Хаас») показал последнее время во второй практике «Гран-при Испании». Он проиграл 4 десятых другому гонщику американской команды Мику Шумахеру.
Первым и вторым во второй практике стали Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим — Шарль Леклер из «Феррари».
FP2 CLASSIFICATION ?#SpanishGP ?? #F1 pic.twitter.com/2Njb6vRUvw— Formula 1 (@F1) May 7, 2021
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