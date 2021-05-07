Мазепин занял последнее место во второй практике «Гран-при Испании»

Российский пилот Никита Мазепин («Хаас») показал последнее время во второй практике «Гран-при Испании». Он проиграл 4 десятых другому гонщику американской команды Мику Шумахеру.

Первым и вторым во второй практике стали Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим — Шарль Леклер из «Феррари».