Мазепин занял последнее место в первой практике «Гран-при Испании»

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал худший результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Испании».

Россиянин проиграл 3,472 секунды Валттери Боттасу из «Мерседес», который показал лучший результат в практике. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание — +0,033 секунды), на третьем месте — партнер Боттаса по команде, Льюис Хэмилтон (+0,123).

«Гран-при Испании» проходит с 7 по 9 мая.