Мазепин занял 20-е место в квалификации «Гран-при Турции», Шумахер во второй раз в карьере вышел во второй сегмент

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место в квалификации «Гран-при Турции».

Россиянин уступил 3,864 секунды Льюису Хэмилтону из «Мерседеса», который показал лучший результат в первом сегменте квалификации. Россиянин выйдет на старт гонки как минимум на 19-й строчке из-за того, что с последнего места стартует пилот «Феррари» Карлос Сайнс, получивший штраф за замену двигателя. Мазепин может подняться еще на одну позицию в случае, если Льюис Хэмилтон займет место не выше 9-го, поскольку британец потеряет 10 строчек на стартовой решетке из-за штрафа за частичную замену двигателя.

Отметим, что партнер Мазепина по «Хаасу» Мик Шумахер во второй раз в карьере вышел во второй сегмент квалификации, заняв 14-е место в первом сегменте.

«Гран-при Турции» проходит с 8 по 10 октября. Гонка состоится завтра, 10 октября, начало — в 16.00 (мск).