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Мазепин занял 18-е место в квалификации «Гран-при Азербайджана»

15:42
Никита Мазепин. Фото AFP
Никита Мазепин. Фото AFP
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин занял 18-е место в квалификации «Гран-при Азербайджана».

Россиянин показал худшее время среди всех пилотов, которые смогли выполнить быстрый круг. Помимо Мазепина, первый сегмент квалификации не смогли преодолеть Николас Латифи («Уильямс»), Мик Шумахер («Хаас»), Лэнс Стролл («Астон Мартин») и Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

Первый сегмент квалификации дважды прерывался: сначала в аварию попал пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл, а потом свой болид разбил Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео».

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