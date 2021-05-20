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Мазепин занял 17-е место по итогам первой свободной практики «Гран-при Монако»

13:32
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 17-й результат по итогам первой сессии свободных заездов «Гран-при Монако».

Мазепин опередил своего партнера по команде, Мика Шумахера, а также Джорджа Расселла из «Уильямс» и Шарля Леклера из «Феррари», который досрочно закончил участие в практике из-за технических неполадок. Россиянин проиграл 2,129 секунды Серхио Пересу из «Ред Булл», который показал лучший результат по итогам сессии. Второе время — у Карлоса Сайнса из «Феррари» (отставание от лидера — +0,119 секунды), третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,161).

«Гран-при Монако» проходит с 20 по 23 мая.

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