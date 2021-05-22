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Мазепин занял 16-е место по итогам третьей практики «Гран-при Монако»

14:07
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Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 16-й результат по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Монако».

Россиянин проиграл 2,096 секунды Максу Ферстаппену из «Ред Булл», который показал лучший результат. Второе время — у Карлоса Сайнса из «Феррари» (отставание — +0,047 секунды), третьим стал его партнер по команде Шарль Леклер (+0,258).

Третья практика дважды прерывалась из-за аварий: за 15 минут до конца свой болид разбил Николас Латифи из «Уильямс», а за 3 минуты до завершения сессии в аварию попал партнер Никиты Мазепина по команде, Мик Шумахер.

«Гран-при Монако» проходит с 20 по 23 мая. Сегодня, 22 мая состоится квалификация, начало — в 16.00 (мск).

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