Мазепин занял 15-е место в заключительной классификации «Формулы-1»

Пилот «Хааса» Никита Мазепин завершил классификацию «Формулы-1».

Российский гонщик занял 15-е место в заключительной классификации, проехав 69 кругов. Его партнер по «Хаасу» Мик Шумахер закончил на 16-й строчке.

Лушим в классификации стал пилот «Ред Булла» Мах Ферстаппен, второй — Ландо Норрис из «Макларена», замкнул тройку Эстебан Окон из «Алпайн».