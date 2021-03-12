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Мазепин занял 15-е место в заключительной классификации «Формулы-1»

19:36
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин завершил классификацию «Формулы-1».

Российский гонщик занял 15-е место в заключительной классификации, проехав 69 кругов. Его партнер по «Хаасу» Мик Шумахер закончил на 16-й строчке.

Лушим в классификации стал пилот «Ред Булла» Мах Ферстаппен, второй — Ландо Норрис из «Макларена», замкнул тройку Эстебан Окон из «Алпайн».

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