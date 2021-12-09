Мазепин выступит на бракованном шасси на «Гран-при Абу-Даби»

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, на каком шасси выступит на «Гран-при Абу-Даби«.

«Шасси после аварии на «Гран-при Катара» теперь находится под списанием, а новое катарское восстановить не удалось, — приводит слова Мазепина Autosport. — Поэтому, к моему большому сожалению, я буду выступать на «Гран-при Абу-Даби» на единственном оставшемся шасси, а именно на том, которое мы считали бракованным в начале года. Меня это расстраивает, потому что всегда хочется завершать сезон на высокой ноте. Не могу сказать, что этого не произойдет, ведь чудеса случаются. Но теперь это будет сделать сложнее, так как я заранее знаю, с чем мне придется работать«.

По словам пилота, на «Гран-при Катара» переживаний о запчастях не было, так как обе аварии случились примерно в один момент.

«В моем случае я не допускал ошибок, это было лишь стечение обстоятельств. Но сейчас я прекрасно знаю: одно повреждение болида — и весь уикенд пройдет для меня без техники и, возможно, на командном мостике. Запасных шасси нет и запчастей тоже», — подытожил он.

Отметим, что в распоряжении «Хааса» осталось два шасси. Таким образом, в случае серьезной аварии попавший в нее пилот пропустит оставшуюся часть этапа.