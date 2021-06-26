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Мазепин высказался об итогах квалификации «Гран-при Штирии»

19:13
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин высказался о результате квалификации «Гран-при Штирии». Он занял двадцатую позицию.

«Погода была теплой. Температура на трассе выросла после третьей практики, но не слишком сильно. Обошлось без сюрпризов, так что, думаю, все прошло нормально.

С девятым поворотом довольно просто — если вы недостаточно поворачиваете, то вам никогда не удастся попасть в лимиты трассы с той скоростью, которая нужна, чтобы показать хороший круг.

Я попробовал кое-что новое, в чем не был уверен. Если честно, то это не сработало, так что вернулись к изначальному варианту настроек. После этого все прошло так, как мы и ожидали", — приводит слова Мазепина официальный сайт команды.

Победу в квалификации одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, который получил штраф и будет стартовать в гонке только с пятого места. Третья позиция у его напарника Льюиса Хэмилтона.

Дополнительная информация:

https://www.haasf1team.com/news/styrian-grand-prix-qualifying-recap-0

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