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Мазепин выбыл в первом сегменте квалификации «Гран-при Италии» и занял 20-е место

10 сентября 2021, 19:24
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Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл по итогам первого сегмента квалификации «Гран-при Италии». Он занял последнее, 20-е, место.

Также выбыл напарник Мазепина Мик Шумахер, показавший 18-е время. Кроме них прекратили борьбу Николас Латифи, Юки Цунода и Роберт Кубица.

Выбыли по итогам первого сегмента:

16. Николас Латифи («Уильямс»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

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Евгений Петров все материалы автора

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