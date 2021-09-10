Мазепин выбыл в первом сегменте квалификации «Гран-при Италии» и занял 20-е место
10 сентября 2021, 19:24
Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин выбыл по итогам первого сегмента квалификации «Гран-при Италии». Он занял последнее, 20-е, место.
Также выбыл напарник Мазепина Мик Шумахер, показавший 18-е время. Кроме них прекратили борьбу Николас Латифи, Юки Цунода и Роберт Кубица.
Выбыли по итогам первого сегмента:
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Мик Шумахер («Хаас»)
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)
20. Никита Мазепин («Хаас»)
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