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Мазепин: «В плане обучения это была достойная гонка»

21:19
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин подвел итог «Гран-при Португалии», в котором он финишировал на 19-м месте.

«Думаю, гонка была позитивной, если вы посмотрите на времена на круге. Очевидно, мы осознали, что не будем бороться ни за какие высокие позиции, а потому перешли на план С, который не был оптимальным в плане итогового времени на финише, но оптимальным для того, чтобы не получать синие флаги. Это позволило нам проехать чистые круги и посмотреть, как себя ведет машина и в чем нам следует прибавить.

Первые несколько кругов были хорошими, но мне нужно прибавить в пилотаже — это придет с опытом. В плане обучения это была достойная гонка», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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